Napoli: Lobotka in arrivo, ma con la Lazio non ci sarà

(ANSA) - NAPOLI, 10 GEN - Il Napoli ha praticamente chiuso la trattativa per a Stanislav Lobotka, che già domani potrebbe essere a Roma per le visite mediche. Il Celta Vigo, vista anche la decisione del giocatore slovacco di accettare il trasferimento in azzurro avrebbe infatti accettato l'offerta da 20 milioni più quattro di bonus lanciata dal club azzurro. Lobotka, 25 anni, firmerà un contratto quinquennale e già lunedi potrebbe essere agli ordini di Gattuso insieme a Diego Demme, l'altro centrocampista in procinto di firmare per il Napoli. (ANSA).