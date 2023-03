Napoli, Maksimovic spiazza tutti: "Spalletti? De Laurentiis aveva chiuso per Allegri!"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com l'ex difensore del Napoli, Nikola Maksimovic, ha svelato molti retroscena sul suo ultimo anno con la maglia azzurra, tra cui il passaggio alla Lazio svanito all'ultimo per l'arrivo di Sarri. Ma non solo. Il centrale è tornato, infatti, anche sulla mancata qualificazione in Champions League nel 2021, qualificazione che avrebbe portato sulla panchina partenopea Massimiliano Allegri e non Spalletti:

"In quel momento (Naapoli-Hellas Verona 1-1, ndr) fossimo andati in Champions sarebbe arrivato Allegri come allenatore. E so tramite alcune persone che lui aveva chiesto il mio rinnovo. Poi non so come sarebbe andata nella realtà, a me dissero così".