Napoli, Marino ci va giù pesante su Garcia: "Non aveva nulla da insegnare"

L'avventura di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli sembra ormai giunta al capolinea. Un epilogo che non ha sorpreso Pierpaolo Marino, ex direttore generale dell'Udinese, che al Corriere dello Sport ha detto la sua sul tecnico francese: "Non ce l'ho con lui personalmente e mi dispiace di aver avuto ragione ora che allena il Napoli".

Poi ha proseguito parlando dei tecnici che arrivano dall'estero: "Penso sia necessario importare solo allenatori capaci di insegnare qualcosa di nuovo e di diverso. Garcia cosa aveva da insegnare ai già bravi tecnici italiani come, ad esempio, Spalletti?". In attesa di capire cosa succederà all'ombra del Vesuvio arriva una bocciatura netta per l'ex allenatore della Roma che era tornato ad assaporare una grande piazza dopo l'esperienza Al-Nassr in Arabia Saudita.