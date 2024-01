Napoli, Mazzarri: "Momento? Non conosco altre ricette. E Simeone..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Nel giorno della sfida con la Fiorentina, valida per la Supercoppa Italiana, Walter Mazzarri è stato raggiunto dai microfoni di Radio Serie A per parlare del momento che sta vivendo il Napoli: "Faremo di tutto per onorarla, anche se non siamo in un momento perfetto visto che mancano diversi giocatori. Ma ripeto, veniamo da una buona gara e vogliamo continuare. In momenti così bisogna essere ancora più attenti, non conosco altre ricette. Dobbiamo avvicinarci più possibile alla perfezione, dal punto di vista individuale e di squadra. Poi come sempre sono i momenti a fare la differenza".

Il tecnico poi, si è soffermato anche su Simeone che in questo avvio di stagione non ha avuto grande spazio: "Un ragazzo eccezionale da tutti i punti di vista ed un esempio per i compagni, fa sempre morale. Un giocatore ideale che tutti i tecnici vorrebbero avere in spogliatoio".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE