Napoli, Mazzarri: "Torino è colpa mia, non mi nascondo..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli sta attraversando un momento difficilissimo con la crisi certificata dal netto 3-0 subito per mano del Torino. Così la società, in vista del derby contro la Salernitana, ha deciso di mandare la squadra in ritiro.

Come di consueto, nel giorno della vigilia del match, il tecnico Mazzarri è intervenuto in conferenza stampa: "Mi aveva detto qualcuno di non fare conferenza, ma io ci metto la faccia. Non venivo quando si vinceva, invece, ma io l'ho sempre messa la faccia. Io non mi nascondo, è un momento particolare e so com'è la gente, chiedo un piccolo aiuto allo stadio. Non per me, posso sopportare tutto e non gioco io, ma per la squadra, date una mano fino al 95' come sempre hanno fatto. Poi alla fine è giusto fischiare se non si è contenti. Non ho dubbi che la gente aiuterà la squadra nelle difficoltà, perciò sono venuto. Per quest'appello".

"Torino? Colpa mia... col preparatore abbiamo fatto dei richiami forse un po' più pesanti del dovuto e s'è vista una squadra che lanciava la palla, non giocava a calcio, facendo poche occasioni ma anche lì non siamo stati fortunati nell'andare in vantaggio perché abbiamo avuto prima noi l'occasione. Non mi è piaciuta, ma resto fiducioso di poter giocare come piace a noi".