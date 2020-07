Napoli, Mertens: "Contro la Lazio gara importante. Futuro? Penso solo alla sfida di sabato"

Ancora qualche giorno di attesa e poi il San Paolo sarà teatro dell'ultima sfida di campionato tra Napoli e Lazio. intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Dries Mertens ha parlato del match contro i biancocelesti, oltre a quello di Champions con il Barcellona: "Quella di sabato sarà partita una importante per noi. Col Barcellona dobbiamo essere fiduciosi perché può succedere di tutto. Porte chiuse? Strano, si sente tutto in campo. Ora ci siamo abituati. Giocare a Barcellona? Non dobbiamo farci troppi problemi. Passare il turno sarebbe storico per il Napoli. Dobbiamo andare lì convinti di poter fare l’impresa. Rinnovo? Ho aspettato un po’ di tempo ma poi ce l’abbiamo fatta. Futuro da dirigente? Il mio futuro è solo sabato".

Lazio, dopo Napoli il rompete le righe: appuntamento il 20 agosto a Formello

Lazio, De Cosmi: “La squadra ha ritrovato gioco e brillantezza”

TORNA ALLA HOMEPAGE