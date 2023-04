Napoli - Milan, curve in protesta per biglietti a 90 euro: "Allo stadio solo famiglie ricche"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultras del Napoli in protesta a piazzale Tecchio, nei pressi dello stadio Maradona, in vista del big match contro il Milan di stasera che vedrà le curve restare in silenzio. I gruppi delle due curve cittadine si sono ritrovati dalle 16.30 con cori, bandiere, stendardi e fumogeni: tamburi e striscioni sono, con i fumogeni, vietati all'interno dello stadio. La protesta è anche contro il 'caro prezzi', con i biglietti del settore più popolare venduti a 90 euro per il match casalingo di Champions contro i rossoneri.

"Meno ultras e più famiglie allo stadio. Quali famiglie, visti i prezzi solo quelle ricche" - si legge nel comunicato diffuso dai gruppi che sottolinea il divieto "a tutti, ultras e non, di ingresso di qualsiasi vessillo e simbolo di appartenenza per un capriccio di questore, sindaco e Adl". E' per questi motivi "che la nostra partita inizierà dalle 16.30 a piazzale Tecchio, ci ritroveremo con bandiere, stendardi e fumoni per ricreare quell'atmosfera che ci è negata all'interno dello stadio. Sono tutti invitati a partecipare, soprattutto quelle famiglie che non possono permettersi il lusso di poter entrare. In curva - concludono - resteremo in silenzio e torneremo a cantare fuori oltre il 90simo per quella città e quella maglia che abbiamo sempre difeso".