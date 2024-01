Napoli, Orsi avvisa Mazzarri: "Champions? Occhio alla Lazio. Non si può..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Il Napoli è in finale di Supercoppa Italiana, in attesa di conoscere l'avversaria che verrà individuata al termine di Inter-Lazio. I biancocelesti, indipendentemente dall'esito della partita di questa sera, saranno i prossimi sfidanti degli azzurri di Mazzarri. Entrambe sono in lotta per un posto in Europa e, in merito, nel corso del suo intervento alla trasmissione 'Giochiamo d'anticipo', si è espresso Nando Orsi. Queste le sue parole: "Le rivali del Napoli in Champions? Direi Lazio e Atalanta, poi per raggiungere il quarto posto gli azzurri dovranno fare 4/5 risultati importanti. Non si possono fare passi falsi, ci sono diverse squadre davanti".

