Napoli, perché De Laurentiis non ha scelto Tudor: il curioso retroscena

Il Napoli ha ufficializzato il ritorno in panchina di Walter Mazzarri. Prima di optare per il tecnico toscano il presidente De Laurentiis ha incontrato Igor Tudor. L'ex allenatore del Verona sembrava davvero ad un passo dalla firma con i partenopei, ma secondo Il Corriere dello Sport a far saltare il banco sarebbe stato un particolare di non poco conto.

Infatti il patron del Napoli avrebbe chiesto all'allenatore le sue intenzioni rispetto al modulo e Tudor avrebbe risposto che avrebbe valutato questo aspetto dopo aver visto la squadra. Una risposta che evidentemente non è piaciuta al numero uno azzurro che vuole proseguire sulla scia del 4-3-3 che ha portato al trionfo tricolore dello scorso anno.