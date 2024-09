Napoli, quale futuro per Folorunsho? L'ipotesi dopo la permanenza

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Michael Folorunsho rimane a Napoli e potrebbe essere reintegrato. Il calciatore, convocato da Luciano Spalletti per l'Europeo in Germania, era stato messo sul mercato nelle scorse settimane dopo l'approdo di Antonio Conte a Napoli. Una situazione particolare visto che solamente a fine luglio era arrivato un rinnovo quinquennale fino al 30 giugno del 2029. Un accordo quindi lunghissimo e difficile da eludere. La Lazio ci ha provato fino in fondo, ma la richiesta è sempre stata più o meno la stessa: 12 milioni di euro più bonus, più un 30% sulla futura rivendita che ha fatto saltare il trasferimento all'Atalanta.