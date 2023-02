Napoli, Raspadori: "Nuovo ruolo provato con la Lazio. Il mio esordio all'Olimpico un segnale"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Giacomo Raspadori pazzo di Napoli. In una lunga intervista riportata dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, l'attaccante classe 2000 ha raccontato i suoi primi mesi in azzurro, dal rapporto con Spalletti al ruolo occupato in campo. Di seguito alcune sue dichiarazioni con qualche riferimento anche alle partite con la Lazio.

Per Mancini lei potrebbe essere una mezzala…

"Anche per Spalletti. L’ho fatto in allenamento e in amichevole, sono entrato così con la Lazio all’Olimpico. Mi sento più attaccante, ma posso migliorare, più Zielinski che Anguissa. Se un altro ruolo mi fa giocare di più, perché no?".

Debutto in Serie A...

"Ho debuttato in Serie A dal 1’ in Lazio-Sassuolo l’11 luglio 2020, con un gol. Un anno dopo, l’11 luglio 2021, abbiamo vinto l’Euro. Belli certi segnal".