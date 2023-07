Napoli, Renica sul calendario: “Lazio alla terza giornata? Assolutamente…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri è stato definito il calendario di Serie A per la prossima stagione e il Napoli, vincitrice dello scudetto, nelle prime giornate dovrà affrontare Frosinone, Sassuolo e Lazio. A esprimere le sue sensazioni in merito, l’ex calciatore Alessandro Renica che le ha così definite: “Sulla carta sono tre giornate assolutamente abbordabili. Le previsioni nel calcio non si possono fare. Il calcio è bello perché imprevedibile. Bisogna affrontare di domenica in domenica le squadre che si trovano di fronte, a prescindere dal valore degli avversari. Alle volte le sorprese le fanno proprio quelli che sottovaluti”.

