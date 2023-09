Napoli, Rudi Garcia incorona Guendouzi: "Ottimo acquisto". Ma sulla Lazio...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Congratulazioni alla Lazio, però si è trovata nelle condizioni che piace alla squadra. Fare un tiro nel primo tempo e fare gol, ma poi abbiamo pareggiato velocemente. Stessa cosa nel secondo tempo, ma non siamo stati bravi a fare lo stesso. Per Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson avere campo è un bene. Non sono deluso però perché abbiamo provato fino alla fine a pareggiare". Rudi Garcia commenta così la sfida in conferenza stampa. Il tecnico francese ha parlato anche di Guendouzi e della crescita della Lazio aggiungendo: "Su Guendouzi ti posso rispondere, un bell'acquisto della Lazio. Sulla crescita della Lazio non posso dire, visto che sono stato fuori dall'Italia per sette anni. Avevano pressioni e sono stati bravi a stare compatti e a ripartire in contropiede. Noi lo sapevamo eppure ci siamo caduti, fa parte della crescita della mia squadra".