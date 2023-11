Napoli, si avvicina Igor Tudor per la panchina: ecco le sue richieste

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Igor Tudor ha chiesto 3 milioni al Napoli per i 18 mesi che vorrebbe rimanere sulla panchina azzurra. Il condizionale è d'obbligo, così come la volontà, perché attualmente è in corso il summit tra l'allenatore croato e la dirigenza napoletana per cercare di arrivare a un accordo. Il Napoli propone sei mesi con opzione unilaterale, a favore del club, per un'altra stagione, oppure un rinnovo automatico in caso di raggiungimento di determinati obiettivi come il quarto posto e la conseguente Champions League (potrebbe andare bene anche il quinto in caso di ranking favorevole, ma è un esercizio in anticipo sulle tempistiche).

Queste le condizioni economiche, quindi, per entrare in corsa al posto di Rudi Garcia, ancora formalmente allenatore del Napoli. All'incontro ci sono altri dirigenti del Napoli, oltre ad Anthony Seric, agente del calciatore. In ogni caso, oltre al discorso economico, bisognerà superare l'eventuale diffidenza di affidare a Tudor la questione tecnica anche oltre a quest'annata. È vero però che c'è una clausola, nel contratto di Garcia, che con un esonero sarebbe stato solamente un anno di contratto e non due, dunque non ci sarebbero ulteriori pesi gravanti sul bilancio del Napoli 2024-25.

In ogni caso sono attese novità a breve giro di posta.