Napoli, si ferma un attaccante: le sue condizioni verso la Supercoppa

Rientro in campo per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri hanno iniziato a preparare il prossimo match di Serie A contro il Torino in programma domenica 7 gennaio alle ore 15. Ciò che ha fatto notizia, però, è l'assenza in gruppo di uno degli attaccanti di Walter Mazzarri. Si tratta di Matteo Politano, che ha svolto solamente un allenamento personalizzato in campo per un affaticamento.

Le sue condizioni sono da monitorare in vista del primo match del 2024, e non solo. Infatti, la speranza dei partenopei è che l'esterno non abbia nulla di grave, così da poter essere presente anche in Supercoppa Italiana il 18 gennaio 2024 e il 28 dello stesso mese contro la Lazio.