Napoli, si ferma un titolare: le condizioni in vista della Lazio

Indisponibilità dell'ultima ora per il Napoli. A pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro la Salernitana, Mazzarri perde Piotr Zielinski per infortunio. "Non sarà a disposizione a causa di un affaticamento", scrive il club partenopeo sui propri canali ufficiali. Al suo posto gioca Gaetano. Il centrocampista polacco verrà valutato nei prossimi giorni. In dubbio la sua presenza per la Supercoppa in Arabia, dovrebbe recuperare senza problemi per il match del 28 gennaio con la Lazio.