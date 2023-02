Napoli, si lavora per la Lazio: assente un titolare, solo terapie per Raspadori

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il successo di Empoli, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti a Castel Volturno, in vista della gara contro la Lazio di venerdì. La squadra di Spalletti ha iniziato la sessione con attivazione in palestra, successivamente il gruppo si è spostato in campo dove ha svolto lavoro di potenza aerobica. Di seguito esercitazione finalizzata al possesso palla e partita a campo ridotto. Giacomo Raspadori ha svolto terapie, mentre Giovanni Di Lorenzo non ha partecipato alla seduta per permesso familiare.

TORNA ALLA HOMEPAGE