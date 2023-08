Napoli, Simeone: "Difficile vivere all'ombra di un padre come il mio..."

TUTTOmercatoWEB.com

Avere un padre come il Cholo Simeone non dev'essere un'eredità semplice da portare sulle spalle. Ne sa qualcosa proprio Giovanni Simeone, detto anche il Cholito, che in un'intervista rilasciata a La Repubblica ha confessato delle difficoltà e delle pressioni che avere un padre "famoso" come l'ex Lazio possono portare: "Non è stato facile uscire dall’ombra di un papà campione e soprattutto all’inizio mi sentivo sempre sotto esame: molto di più dei miei coetanei. Poi però l’ho accettato e sono andato avanti senza altri condizionamenti", ha affermato il calciatore del Napoli che adesso però ha costruito in pieno la propria identità.