Napoli, Simeone esulta per la vittoria e lancia 'un segnale' alla Lazio

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Simeone è stato uno dei protagonisti nella sfida di ieri contro la Fiorentina in Supercoppa Italiana, ha realizzato lui il primo dei tre gol che hanno consegnato al Napoli il pass per la finale. Una rete importante per l'argentino che in questa stagione non sta vivendo un momento d'oro così come la squadra stessa che in campionato non sta rendendo come lo scorso anno. L'attaccante, ai microfoni di Mediaset, ha affrontato l'argomento sostenendo che: "È un bel segnale, abbiamo fatto un'ottima partita, siamo stati compatti, abbiamo sofferto. Partita della svolta? Non lo so. L'immagine che abbiamo dato oggi è quella di un gruppo forte, con un'anima forte". Un avviso anche alla Lazio che, in attesa di capire se lo sarà nella competizione in corso, sarà la prossima avversaria nella ventiduesima giornata di Serie A.

