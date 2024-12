Napoli, Simeone: "Niente alibi, non sono soddisfatto. Dovevamo fare di più"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la gara di Coppa Italia contro la Lazio, l'attaccante del Napoli Giovanni Simeone ha parlato in conferenza stampa. Ecco cosa ha detto: "Non sono soddisfatto della prestazione, sono deluso del risultato. Dovevamo fare di più, non mi è piaciuto com'è finita la gara. Quando perdi hai sempre tanta rabbia dentro, questa bisogna trasformarla in energia positiva e in voglia di rivincita in tutti i sensi. Ora voglio subito rigiocare, già da domenica. C'ho rabbia dentro, la voglio portare al Maradona per vincere. Per la sconfitta non ci sono alibi, dobbiamo sempre farci trovare pronti e noi lo eravamo. Ci sentivamo molto bene tutti. La preparazione era buona, ma dentro al campo dovevamo fare di più. Dovevamo andare a prenderci la vittoria. Giocando o non giocando il nostro compito è essere sempre pronti".

"Ci siamo impegnati come dice il mister, eravamo motivati. Domani vedremo i video per capire cosa abbiamo sbagliato di preciso. Per me abbiamo iniziato in maniera un po' lenta, soprattutto sul pressing. Poi abbiamo fatto meglio, ma sarà Conte a dirci com'è andata davvero. La Lazio è più abituata quest'anno a giocare ogni tre giorni rispetto a noi, questa cosa forse ha inciso oggi. Portiamo questa rabbia che abbiamo dentro nella gara di domenica".