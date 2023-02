Napoli, Simeone: “Papà diceva che ero pazzo. Lui mi ha insegnato..."

TUTTOmercatoWEB.com

Tra le squadre che questa sera scenderanno in campo per affrontare gli ottavi di Champions League, c’è il Napoli. Ai microfoni della Uefa, prima della sfida con l’Eintracht Francoforte, Giovanni Simeone ha raccontato un po’ di sé. Nel corso dell’intervista non poteva mancare qualche domanda sul rapporto col papà Diego, in merito l’attaccante ha affermato: “Cosa ho imparato da lui? Da lui ho imparato ad avere ambizione. È una cosa che ha mio padre: il desiderio di raggiungere sempre un obiettivo. Non ho scelto di giocare a calcio per via di mio padre, ma perché ho sempre giocato fin da bambino e ho sempre inseguito il mio obiettivo. Un sogno che all'epoca mi sembrava difficile ma che sapevo di poter raggiungere - ed è stato mio padre a dimostrarmelo con il suo duro lavoro. Molti dicono che ho la sua stessa personalità, sia in campo che fuori. Fuori dal campo una persona calma, equilibrata, attaccata alla famiglia e in campo una persona che dà il massimo, che ha grinta e coraggio. Mi rivedo molto in lui. Il suo miglior consiglio è che fino all'ultimo giorno da calciatore si impara sempre qualcosa di nuovo. Me lo disse quando arrivai al Genoa. Non mi dava mai consigli specifici ma mi incoraggiava sempre. L'unico consiglio, come detto, è stato quello che fino all'ultimo giorno di allenamento come calciatore, si continua a imparare”. Sul tatuaggio che ha realizzato per imprimere sulla pelle il suo sogno ora realtà, ha raccontato: “Non vedevo l'ora di giocare la Champions League, quindi ho voluto fissare il mio obiettivo sulla mia pelle come una specie di promessa. È stata una decisione improvvisa. Cosa mi ha detto papà? non voleva che lo facessi. Diceva che ero pazzo. Non credeva molto nei tatuaggi”.

