Napoli, Simeone predica calma: "Champions? C'è anche la Lazio e..."

Il Napoli ha vinto in rimonta contro il Verona. La Lazio, invece, ha perso il suo scontro Champions contro l'Atalanta. Nel post partita del Maradona ai microfoni di SkySport, Giovanni Simeone ha parlato proprio della corsa al quarto posto tenendo d'occhio i biancocelesti. Queste le sue parole in merito: "Ci sono tante squadre... Lazio, Roma, Atalanta, Fiorentina. Ci sono tante squadre per uno o due posti, sono tutte toste e con momenti belli o meno belli. Noi dobbiamo pensare a noi per arrivare all'obiettivo".