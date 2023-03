Napoli, Spalletti distrugge Guardiola: "Certi giochini non mi piacciono"

ULTIME DA FORMELLO LAZIO, 67 ORE DALL'AZ ALKMAAR ALLA ROMA: IL PROGRAMMA DELLA SQUADRA Si dovrà calcolare ogni minuto. Dal fischio finale del match contro l'AZ Alkmaar la Lazio avrà 67 ore per preparare il derby della Capitale, escludendo la possibilità di finire ai supplementari, o peggio ai calci di rigore. Come riporta la... Si dovrà calcolare ogni minuto. Dal fischio finale del match contro l'AZ Alkmaar la Lazio avrà 67 ore per preparare il derby della Capitale, escludendo la possibilità di finire ai supplementari, o peggio ai calci di rigore. Come riporta la... WEBTV FORMELLO - LAZIO, RIFINITURA CON VISTA AZ: I 15’ APERTI AI MEDIA - VIDEO FORMELLO - Poco più di 24 ore al fischio d'inizio della gara di ritorno con l'AZ Alkmaar di Conference League. Come di consueto, i primi 15 minuti della rifinitura per le competizioni UEFA sono aperti alla stampa. Assente Hysaj, che già ha lasciato... FORMELLO - Poco più di 24 ore al fischio d'inizio della gara di ritorno con l'AZ Alkmaar di Conference League. Come di consueto, i primi 15 minuti della rifinitura per le competizioni UEFA sono aperti alla stampa. Assente Hysaj, che già ha lasciato... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, NUOVI CONTATTI CON SALLAI: LA SITUAZIONE CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio continua a pensare a Roland Sallai. La punta del Friburgo, prossima avversaria della Juventus in Europa League, piace molto dalle parti di Formello. Nelle scorse settimane ci sarebbero stati contatti e lo stesso giocatore ha confermato di... CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio continua a pensare a Roland Sallai. La punta del Friburgo, prossima avversaria della Juventus in Europa League, piace molto dalle parti di Formello. Nelle scorse settimane ci sarebbero stati contatti e lo stesso giocatore ha confermato di...