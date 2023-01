Napoli, Spalletti: "Nessun complotto di nessun genere, ma il sistema..."

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia del ritorno in campo del Napoli, che domani sera affronterà l'Inter nel primo big match del 2023, Luciano Spalletti si è presentato in conferenza stampa per prlare del momento attuale nell'ambiente partenopeo che continua a sognare il tanto atteso scudetto.

La frase ricorrente in città è "faranno di tutto per farci cadere". Senza parlare di complotti, ma il Napoli è il nemico da battere: è uno stimolo in più o un'insidia?

"Noi non pensiamo a complotti di nessun genere, però se tanti e spesso tirate fuori questi discorsi è segno che il nostro sistema è migliorabile. La credibilità deve essere la prima cosa, soprattutto in un momento come quello attuale, bisogna lavorare con estrema attenzione ed essere bravi ai nostri comportamenti, scritti, parlati, per non alimentare questi dubbi. Noi dobbiamo usare l'amore di Napoli per questo sport, la nostra voglia di dare felicità alle persone e giocare belle partite".

Lei ha parlato di sistema migliorabile, la designazione di Sozza ha scatenato polemiche.

"Dobbiamo comportarci meglio tutti, pensare in maniera corretta tutti ed eliminare questo modo di pensare".