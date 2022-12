Napoli, Spalletti rallenta su Ilic: "Vogliamo tenere Demme"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Il mese di gennaio si avvicina e con lui si triplicano le notizie sul calciomercato. E' tornato di moda in Italia e non solo il nome di Ivan Ilic. Il giovane centrocampista del Verona piace tantissimo alla Lazio, che ci aveva provato anche la scorsa estate ma il suo arrivo era profondamente legato alla cessione di Luis Alberto. Sul serbo c'è il forte interesse anche del Napoli che, oltre a lui, ha messo nel mirino anche Baldanzi dell'Empoli e Sucic del Salisburgo. Arriverà un centrocampista solo in caso di addio di Demme. L'italo-tedesco sta trovando pochissimo spazio quest'anno e su di lui è piombata la Salernitana. Spalletti però rallenta. Nel corso della conferenza stampa durante il ritiro azzurro in Turchia, il tecnico ha spiegato: "Noi siamo a posto così, ci sentiamo tranquilli e non vogliamo avvenga niente, nè in entrata nè in uscita, poi se qualcuno ha la necessità di giocare di più perché effettivamente Demme ha giocato meno delle potenzialità che ha... però ha avuto anche un infortunio, ma se vuole giocare cercheremo poi di restare così lo stesso perché ho altri giocatori per poter sopperire numericamente alla sua assenza. Poi ci sarà il mercato che nello scorrere può mettere a disposizione cose, ma non è nei nostri pensieri. Noi siamo contenti di Demme, preferiamo che resti qui, per il resto è lui che decide". Piccola frenata dunque sulla questione centrocampista in casa Napoli. La società vorrebbe tenere Demme, ma molto dipenderà dalla volontà dell'ex Lipsia.