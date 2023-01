Napoli, Spalletti: "Ricorderemo Mihajlovic e Vialli. Li uniamo perché..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Durante la conferenza stampa di presentazione del match tra Sampdoria e Napoli, il tecnico partenopeo Luciano Spalletti ha voluto iniziare ricordando sia Gianluca Vialli, scomparso ieri mattina, sia Sinisa Mihajlovic che ci ha salutati qualche settimana fa: "Con la squadra, prima di iniziare l'allenamento, abbiamo pensato a come partecipare al ricordo di Vialli e Mihajlovic, non ci fu conferenza stampa quando è scomparso Sinisa e li uniamo entrambi i ricordi in un minuto di raccoglimento".

IL RICORDO DI VIALLI - "Il ricordo personale che lo rappresenta è nella stagione '85, a Chiavari, era la Sampdoria sua e di Mancini e si usava fare amichevoli perché non c'erano tutti questi infrasettimanali e su un lancio mi trovai a correre su di lui, fece 20 metri all'indietro per rialzarmi e tirarmi su, già lì si vedeva molto bene da giovane la capacità di essere un leader, senza farlo mai pesare a nessuno, è stato un uomo di grande carisma, precursore di grandi idee, visioni, in campo e fuori, me lo ricordo sempre nella Juve ed è stato tra i più a pressare alto ed in quel momento non si usava molto. E' uno dei primi usciti dall'Italia che s'è fatto valere in Premier, facendo poi anche l'allenatore, il commentatore, ricordo benissimo a Sky la sua competenza ed il rispetto di tutti, una grandezza in campo e nella vita ed ha speso tutto se stesso per noi perché l'abbiamo visto anche nell'ultimo mondiale dare consigli a tutti nonostante la sua condizione. Ci ha dato insegnamenti ed abbiamo imparato molto da lui, grazie Gianluca".