Napoli, Spalletti: "Se sono felice? Non lo so". E sul futuro...

© foto di www.imagephotoagency.it

Big match in programma domenica 21 maggio per il Napoli che sfiderà l'Inter nella gara in programma alle 18.00. Il giorno della vigilia però è tutto appannaggio del tecnico Luciano Spalletti che ha parlato anche del suo futuro in conferenza stampa: "Il mio scopo era regalare felicità ai tifosi, io sono felice? Non lo so, hanno scritto in più di uno. Quando arrivo sul pianerottolo di casa c'è scritto felicità o infelicità, non so quale porta prendere. Dipende, sono due situazioni molto vicine, però vivere quei momenti lì è stato bellissimo e lo è tutt'ora".

Poi prosegue: "Senza fare giochini, vi do indicazioni per poter scrivere meno inesattezze, ma è tutto registrato: non c'è stata necessità di fare alcuna trattativa, io non ho rifiutato nessun aumento di stipendio, non ho da pagare nessuna clausola. Non è vero che ho ricevuto offerte per allenare altrove, è falso, non è vero che sono in attesa di altre squadre. Chi scrive questo scrive il falso o gli fa comodo averlo scritto, che brutto, ma è così".