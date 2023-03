Napoli, Spalletti stizzito: "Lazio fortunata! Loro hanno chiuso la porta e la finestra"

TUTTOmercatoWEB.com

Prima sconfitta casalinga per il Napoli, battuto di misura dalla Lazio grazie alla rete di Vecino. Al termine del match, ai microfoni di Dazn, è intervenuto il tecnico dei partenopei Luciano Spalletti: "Abbiamo palleggiato in maniera più sporca di sempre, abbiamo forzato le uscite laterali dove loro ci lasciavano la possibilità di linee di gioco però dopo averlo fatto tre o quattro volte c’era la possibilità di andare in mezzo. Siamo stati poco pazienti. Che soluzioni ho detto di trovare? Abbiamo tentato di rifare le stesse cose con più qualità, c'era lo spazio di rientrare. Abbiamo chiamato i centrocampisti incontro al centrale per vedere se di sponda si riusciva a innescare Lobotka per giocare sulla tre quarti, però anche se ci è riuscito di più nel secondo tempo, la ricerca è stata corretta. La qualità potevamo fare di più, anche sugli esterni quando loro li abbassavano, c’era la possibilità di fare giocate che andavano oltre la linea difensiva perché stavano molto corti. Però quello che ci è mancato è la qualità nel palleggio e nel riuscire a scavargli posizioni nella metà campo e puntare la linea difensiva”

LAZIO - “Se me l’aspettavo così bassa? Si, ma la Lazio ha il suo modo di giocare e spesso ripiega perché molto compatta. È un blocco di squadra sempre, quando siamo andati oltre la metà campo c’era la possibilità di andare oltre la linea difensiva ma abbiamo scelto peggio di sempre. Ho visto applicazione e voglia che sono le cose fondamentali, non ho visto presunzione nell’atteggiamento. La Lazio si è difesa bene, è stata fortunata nell’episodio della traversa. Noi ingenui sul gol di Vecino che ha trovato quell’angolino li. Gli si danno i complimenti, è un grande professionista e calciatore. Sono stato tradito da Vecino? No, ognuno deve fare il meglio che può. Il rapporto che c’è stato precedentemente non deve intaccare la voglia di fare bene”

SCONFITTA - “Per quel che ho visto, il dispiacere dentro agli spogliatoi e la ricerca, è una partita che è andata storta. Un po’ sfortunata. Nessuno ha alzato le mani dal volante, abbiamo cercato di fare la partita. Dovevamo avere più qualità senza andare sempre fuori a giocare, nel secondo tempo ci siamo riusciti e qualche difficoltà gliel’abbiamo creata”.

L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato anche in conferenza stampa: “Abbiamo trovato una squadra molto precisa nelle coperture degli spazi. C’hanno lasciato gli esterni, noi siamo andati a giocare là, ma non siamo stati bravi a sceglierle. La partita è diventata più articolata. Sono stati bravi a mantenere questa pazienza. Abbiamo avute molte complicazioni per meriti della Lazio e per demeriti nostri. Il pareggio sarebbe stato sicuramente il risultato più giusto. Stavolta la accettiamo e andiamo dritti per la nostra strada”.

I MERITI DELLA LAZIO - “Troveremo la porta a doppia mandata, ma hanno chiuso anche la finestra. Non siamo stati bravi a trovare la giocata dalla fascia. Sono stati bravi a trovare la posizione in mezzo all’area di rigore, sulla palla interna è difficile entrargli. Loro sono bravi a fare le ricomposizioni e sono lì a intercettare. Oggi abbiamo meno qualità di sempre”.