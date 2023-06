Napoli, stretta finale per il nuovo allenatore: arriva dalla Francia

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Christophe Galtier è il principale candidato per la successione di Spalletti al Napoli. Come riporta La Gazzetta dello Sport il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis vuole un tecnico vincente e Galtier in patria oltre ad aver trionfato con il Paris Saint Germain ha vinto anche un campionato con il Lille. Ai tempi dell'esperienza nell'estremo nord della Francia ha allenato anche il bomber azzurro Victor Osimhen che nel 2020 fu poi acquistato dal club campano. Il tecnico transalpino deve però prima risolvere il suo contratto con il PSG. Il tutto dovrebbe avvenire nel giro di pochi giorni e con una ricca buonuscita che si aggira intorno ai 6 milioni di euro. Una volta che sarà libero da ogni vincolo contrattuale, la dirigenza del Napoli è pronta ad avanzare una proposta concreta che comprende due anni di contratto con opzione per il terzo a 4 milioni di euro a stagione.