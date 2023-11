Napoli, subito tegola per Mazzarri: un titolare fuori a lungo

TUTTOmercatoWEB.com

Pronti, via: subito una brutta notizia per Walter Mazzarri nella sua seconda avventura a Napoli. Oggi il primo allenamento a Castel Volturno, assente sul terreno di gioco Mario Rui. Gli esami che hanno riportato una lesione di medio grado del muscolo adduttore della coscia sinistra e il terzino sinistro resterà fuori dalle 3 alle 5 settimane. L'ex Roma ed Empoli sarà costretto a saltare sicuramente le partite contro Atalanta, Real Madrid e Inter. La speranza è di riaverlo a disposizione per l'8 dicembre contro la Juve.