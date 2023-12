Napoli, un titolare salta il match con la Lazio: l'annuncio di Mazzarri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Emergenza infortuni per la Lazio, ma anche per il Napoli. Se Lobotka e Lindstrom sono sulla via del recupero, per Natan invece serviranno tempi molto più lunghi. Il difensore brasiliano, infortunatosi alla spalla contro la Roma, resterà ai box almeno un mese e mezzo. Difficile vederlo in campo prima di Napoli-Genoa del 17 febbraio. Salterà Monza, Torino, Salernitana, Lazio, Verona e Milan.

A confermare l'entità dell'infortunio ci ha pensato Walter Mazzarri in conferenza stampa: "Siamo anche in emergenza. Natan ad esempio mi diceva il dottore ha un mese e mezzo... non è di poco conto. Qualcosa andrà considerato, ma tendo a non parlarne perché ci sono state le feste, poi ci sarà l'ultimo dell'anno e per me il Monza è una tappa fondamentale da superare al meglio. Lobotka e Lindstrom? Oggi valuterò tutti e deciderò chi giocherà. Cominciano ad essere tante le defezioni, siamo un po' in emergenza".