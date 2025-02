Napoli, verso la Lazio: il retroscena sull'allenamento di Conte

TUTTOmercatoWEB.com

Il Napoli, dopo il pareggio contro l'Udinese, è tornato subito in campo ad allenarsi. Conte ha dato appuntamento alla squadra per questa mattina presso il centro sportivo di Castel Volturno per iniziare, da subito, la preparazione in vista della sfida contro la Lazio in programma sabato all'Olimpico. Gli azzurri si sono divisi in due gruppi e hanno svolto un lavoro differente tra chi ha giocato ieri e chi no. In teoria, come raccontato da Sky Sport, in questa giornata i partenopei avrebbero dovuto svolgere doppia seduta ma il tecnico ha poi cambiato idea consentendo così ai suoi di poter tornare a casa nel pomeriggio.

