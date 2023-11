Napoli, Zielinski rinnova? Le parole del ds azzurro Meluso

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Mauro Meluso fa il punto in casa Napoli. Il ds partenopeo, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha parlato anche del futuro di Piotr Zielinski, in scadenza di contratto a giugno 2024: “Le partite per il Napoli sono tutte importanti, dobbiamo riagganciarci alle zone alte e dobbiamo cercare di ripetere una stagione eccezionale come l’anno scorso. Rinnovo di Zielinski? Lui vuole rimanere e lo dimostra con i fatti, stiamo lavorando per far sì che questo avvenga. Sono fiducioso. Osimhen? Per motivi suoi è andato in Nigeria con il permesso della società e rientrerà quando lo avrà risolti, compatibilmente con i suoi obblighi. È infortunato e sta facendo un percorso riabilitativo. Prima possibile tornerà”.