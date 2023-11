Napoli, Zielinski sul rinnovo: "Lo scoprirete presto. Arabia? Per ora.."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Piotr Zielinski è tornato a parlare del possibile rinnovo di contratto con il Napoli. Intervistato da TVP Sport direttamente dal ritiro della Polonia il centrocampista azzurro ha aperto alla possibilità di proseguire la sua avventura all'ombra del Vesuvio: "Le trattative sono in corso. Non escludo certo che il contratto possa essere prolungato, ma penso che tutti lo scopriranno a tempo debito".

Sui rumors riguardanti l'Arabia Saudita il calciatore partenopeo ha svelato che la scorsa estate si è prospettata questa possibilità, ma almeno per ora ha altri obiettivi: "Ho deciso di ottenere qualcosa di più qui in Europa, come giocare in Champions League. I soldi non sono tutto. Magari in futuro se ci sarà un'offerta così vantaggiosa ne approfitterò, ma per ora voglio proseguire nel vecchio continente".