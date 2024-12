NATALE AL RISTORANTE? VIENI DA BAFFO! MENù TUTTO COMPRESO A SOLI 50 EURO!

"Da Baffo", il rinomato re della carne a Roma, si prepara a rendere indimenticabili le festività natalizie con due esclusivi menù dedicati al Natale e al Capodanno. Due proposte ricercate che esaltano la tradizione culinaria italiana con un tocco di innovazione.

Menù di Natale - €50

Un viaggio gastronomico che parte con un antipasto ricco e variegato: dal Prosciutto Iberico con Burratina d’Andria alla Coratella alla Romana, passando per le deliziose Caramelle di Fonduta di Scamorza e Tartufo. Segue un assaggio di primi piatti che comprende lasagna ai carciofi e pappardelle al ragù bianco d’agnello. Il secondo piatto vede protagonista il Lombo d’Abbacchio al Forno, accompagnato da contorni di patate al forno e insalata mista. Il tutto si conclude con dolci natalizi, acqua e vino inclusi. Il tutto ad appena 50 euro!

Menù di Capodanno - €65

Per salutare il vecchio anno e accogliere il nuovo in grande stile, il menù di Capodanno propone un antipasto raffinato con battuto di filetto di “Moi Moi”, Rocher di lepre alla cacciatora e involtino primavera alla carbonara. Gli assaggi di primi piatti includono il tulipano al cacio e pepe di marroni e un risotto di zucca e amaretto. Come secondo, il Filetto di Patanegra Iberico barrato di lardo di Colonnata si accompagna a contorni di patate novelle in tripla cottura. Conclude la serata uno spettacolo pirotecnico, dolci, lenticchie e cotechino a mezzanotte.

Entrambe le proposte sono curate nei minimi dettagli per garantire un’esperienza culinaria indimenticabile. La qualità degli ingredienti e la maestria nella preparazione rendono i menù delle vere e proprie celebrazioni del gusto.

Dove: Via dei Fulvi, 8, Roma - Unica sede

Info e prenotazioni: 329 6261635 (acconto obbligatorio)

Non perdere l’occasione di trascorrere le festività in compagnia e all’insegna della buona cucina.