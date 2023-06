Nations, la Spagna strappa il pass della finale all'Italia: Joselu risponde a Immobile

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A Enschede tra Spagna e Italia finisce 2-1 per le furie rosse. Parte forte la squadra di De La Fuente che ha trovato il gol in apertura con Yeremi sfruttando un erroraccio in uscita di Bonucci. L'Italia però non si perde d’animo, Mancini chiede una reazione immediata e pochi minuti dopo, Zaniolo trova il penalty grazie ad un fallo di mano di Le Normand. Dagli 11 metri è Ciro Immobile a pareggiare i conti. Sfortunato Frattesi che prima segna il 2-1 ma l'arbitro annulla per fuorigioco dopo VAR Check. Per la Spagna ci prova Morata in un paio di circostanze, ma Italia rimane pericolosa quando verticalizza. Nella seconda frazione di gioco ritmi decisamente più bassi ma la Spagna riparte fortissima sfiorando più volte il gol. A strappare il pass alla finale contro la Croazia è stata la rete di Joselu all’88.