Nations League, il Portogallo è campione: Guedes stende l'Olanda

Basta un gol di Guedes al 60' al Portogallo per superare l'Olanda e vincere la prima edizione della Nations League. Dopo l'Europeo del 2016 conquistato in Francia, Cristiano Ronaldo e compagni alzano un altro trofeo internazionale. Decisiva la rete di destro del portoghese del Valencia, seguito in passato anche dalla Lazio, che trasforma in oro un bel lavoro di Bernardo Silva e fulmina dal limite Cillessen, che tocca ma non trattiene. Ora i festeggiamenti, il Portogallo è campione.

