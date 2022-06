Nations League, la Finlandia stende il Montenegro e Marusic...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina la seconda giornata della fase a gironi di Nations League per il Montenegro di Adam Marusic. Dopo la vittoria contro la Romania per 2-0, questa volta la Nazionale del giocatore della Lazio si piega alla Finlandia per 2-0 con la doppietta di Pohjanpalo. Pochi minuti per Adam Marusic che è entrato in campo solo al 78': contro la Romania era partito titolare. Il montenegrino non ha avuto alcuna chance di ribaltare il risultato portando a casa un'amara sconfitta.