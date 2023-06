Nations League, Spagna - Italia: la designazione arbitrale e i precedenti

Fonte: tuttomercatoweb.com

Sarà lo sloveno Slavko Vincic ad arbitrare giovedì sera Spagna-Italia, sfida valida per le finals di Nations League. Gli assistenti in questa semifinale saranno Klancnik e Kovacic, al VAR Kajtazovic. Per l'Italia un solo precedente con questo direttore di gara, a Monaco di Baviera: Italia-Belgio 2-1, quarto di finale dell'Europeo vinto dagli Azzurri.