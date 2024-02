Nazionale, a Marzo due amichevoli negli Stati Uniti: le date delle sfide

TUTTOmercatoWEB.com

A Marzo il campionato si fermerà per una settimana e lascerà spazio alle nazionali, l'Italia del Ct Spalletti volerà negli Stati Uniti per disputare due amichevoli in vista dell'Europeo di giugno in Germania. Il primo appuntamento degli azzurri sarà contro il Venezuela, giovedì 21 alle 22:00 (orario italiano), presso il DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale, il secondo è in programma domenica 24 alle 21:00 (orario italiano) contro l'Ecuador alla Red Bull Arena in New Jersey. Entrambe le sfide saranno trasmesse in diretta su Rai 1.

