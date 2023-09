Nazionale, Abodi mette all'angolo Mancini: "Ora c'è Spalletti"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In occasione dell'evento per presentare il progetto 'Obiettivo tricolore', il ministro dello sport ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Nazionale che, sabato 9, vedrà debuttare Luciano Spalletti come nuovo ct. Queste le considerazioni di Abodi: "L’arrivo di Spalletti sarà importante per tutto quello che le nazionali rappresentano. Vorrei che nascesse una cultura dell’azzurro indipendentemente dalla nazionale di calcio che raccoglie più interesse”. Infine, tornando sull'addio di Roberto Mancini, ha affermato: "Dal punto di vista sentimentale sono rimasto sorpreso, dispiaciuto e perplesso per come è maturata tutta la cosa. Per il resto la vita va avanti, dopo Mancini c’è Spalletti”.

