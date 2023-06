Nazionale, Bastoni lascia il ritiro: ecco il sostituto scelto da Mancini

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Bastoni ha lasciato il ritiro della Nazionale. Questa mattina il difensore dell’Inter ha saltato l’allenamento a causa di un attacco febbrile, il ct pensava di poterlo recuperare ma, in seguito a un colloquio col ragazzo per valutarne le condizioni, ha deciso di non farlo partire per l’Olanda. Al suo posto, Roberto Mancini ha convocato Alessandro Buongiorno del Torino che aveva preso parte al pre raduno in Sardegna. Si aggregherà al gruppo azzurro in serata.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE