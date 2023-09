Nazionale, Bergomi: "Ecco cosa ci è mancato. Ho visto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Beppe Bergomi è stato ospite alla rassegna 'Fuoricinema 2023' che si è tenuta a Milano e durante l'incontro c'è stato spazio anche per la Nazionale. In attesa della sfida con l'Ucraina, l'opinionista di Sky Sport ha commentato così la prestazione degli azzurri contro la Macedonia del Nord: "Ho visto un primo tempo giocato bene, con buon ritmo e occasioni, c'è mancato un pizzico di fortuna. Una volta sbloccata non siamo stati bravi a gestirla, ma abbiamo concesso solo una punizione. Per essere 5 giorni di lavoro ho già visto dei concetti, soprattutto nell'occupazione degli spazi"

"Donnarumma? Quando qualche giocatore viene preso di mira io tendo a difenderlo... Noi facciamo vedere gli errori, mentre le grandi parate non vengono quasi mai trasmesse. Se prendi gol sul tuo palo qualche responsabilità ci può essere, ma riconosco il valore e la forza di questo ragazzo e spero che San Siro lo saluti come merita".

