Nazionale, Bertotto: "Immobile capitano? Rispecchia quello che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Nazionale di Spalletti è pronta a debuttare contro la Macedonia del Nord, la sfida è in programma per sabato 9 alle 20:45. Il ct ha portato aria di cambiamenti a partire dalle scelte nelle convocazioni, dando risalto a giocatori che in precedenza erano stati messi nell’ombra. La scelta di Immobile capitano è un chiaro segnale e, tra le personalità che si sono espresse in merito, anche l’ex Udinese bo ha detto la sua a TvPlay. Le parole: “La carriera di Immobile è stata un crescendo. Per il modello di gioco di Spalletti credo sia la persona adatta a proseguire il cammino. Rispecchia quello che fa nella Lazio. È un ragazzo che ha vissuto l’Italia per anni. Perché non la fascia di capitano? Nel momento in cui entri in quella cerchia la maglia della Nazionale ti entra dentro il sangue. Fatico a pensare che non si senta capitano al 100%”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE