Nazionale, Buffon: "Li vedo sicuri e sereni. Io posso solo..."

© foto di Image Sport

Non solo Spalletti, anche Buffon ha preso parte all'evento 'Hall of Fame' che si è tenuto nel pomeriggio a Coverciano. L'ex portiere, parlando della Nazionale, ha detto la sua sul momento che la squadra sta vivendo. Queste le considerazioni: "L'unico contributo che posso dare è il sentore di ciò che mi percepiscono loro. Li vedo sicuri e sereni, vedo la loro applicazione e la loro caratura tecnica. Poi un ulteriore elemento di convinzione lo ritrovo in Spalletti, lui e il suo staff fanno si che noi possiamo essere più certi di ciò che andiamo ad affrontare".

