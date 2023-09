Nazionale, Cabrini: "Immobile va aiutato, lui è abituato a..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani la Nazionale disputerà un'altra sfida importantissima per il percorso verso la qualificazione al prossimo Europeo. Gli azzurri ospiteranno a San Siro l'Ucraina e in occasione dell'incontro, ai microfoni di TvPlay, Antonio Cabrini ha espresso le sue perplessità e aspettative: "Per accedere alle fasi finali dell’Europeo ora bisogna vincere con l’Ucraina, non bisogna fare conti o paragoni, bisogna vincere e basta”.

L'ex calciatore, nel corso dell'intervento, si è soffermato anche su Ciro Immobile: "Lo staff tecnico si è chiaramente appoggiato ai giocatori con più esperienza, bisogna anche mettere Immobile nelle giuste condizioni, è abituato a viaggiare sulla linea del fuorigioco. Bisogna offrirgli palloni agevoli per puntare il portiere”.

