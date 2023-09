Nazionale, Cannavaro: "A Spalletti regalerei Nesta, vi dico perché"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Nazionale è pronta a scendere in campo, questa sera a San Siro affronterà l'Ucraina. In attesa del calcio d'inizio, Fabio Cannavaro ha analizzato il momento degli azzurri soffermandosi su alcuni aspetti che secondo lui andrebbero migliorati. Queste le osservazioni a Radio Anch'io Sport: "Come numero siamo carenti in difesa. I difensori centrali si fa più fatica a trovarli, ma non perché Bastoni o altri siano meno bravi, ma ad esempio sono abituati a giocare più con la difesa a tre e meno a campo aperto. Regalerei un Nesta, un Maldini o un Baresi. Al di là degli uomini, Dovremmo tornare a uno spirito più da Italia. Noi eravamo sempre abituati a non voler perdere. Oggi cala l'attenzione troppo spesso".

"Se ho fatto un pensierino sulla Nazionale? La mia storia è di tantissimi anni con la Nazionale, è normale che si pensa sempre al mio nome, ma quando ci sono nomi come Spalletti e Conte, hanno un vantaggio rispetto a me perché hanno una storia nel campionato italiano diversa dalla mia. Io ho iniziato all'estero e si conosce la mentalità italiana: se inizi all'estero è come se non allenassi. Sulla Nazionale non è che non ci ho messo il pensiero, ma sapevo che in circolazione c'erano allenatori più appetibili".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE