Nazionale, Casale ancora insieme a Immobile: "Botte anche qui!" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In vista della sfida contro la Macedonia del Nord in programma sabato 9 settembre, l'Italia sta proseguendo il lavoro in quel di Coverciano. Tanto impegno ma anche la voglia di ritrovare un po' d'unità, soprattutto per la presenza di parecchi volti nuovi. Tra questi c'è anche Casale che però per inserirsi più velocemente ha trovato tanti compagni di squadra. Ciro Immobile, certamente. E proprio i due biancocelesti sono i protagonisti della storia Instagram condivisa dal numero 15 della Lazio. Pubblicato lo scatto insieme all'attaccante, ha aggiunto: "Botte pure in nazionale".

