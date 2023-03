Nazionale, D’Agostino allibito: “Non capisco Mancini. Zaccagni…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

È la vigilia del match tra Italia - Inghilterra e le scelte di Mancini continuano a essere ancora oggetto di discussione. In particolare, in molti non condividono la decisione del ct di non aver convocato Mattia Zaccagni che si sta dimostrando uno dei protagonisti di questa Lazio. Ai microfoni di TMW, per esprimere le sue perplessità in merito, è intervenuto Gaetano D’Agostino: “Dire che non stiamo messi bene è giusto. Mancini fa fatica a convocare gli italiani, però non capisco perché non è stato convocato Zaccagni. I giocatori buoni qui ci sono, vedi Fagioli, Miretti e altri. Se però ci sono difficoltà a trovare elementi in alcuni ruoli vuol dire che abbiamo un problema”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE