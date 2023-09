Nazionale, Di Lorenzo: “Immobile capitano? È stata una cosa..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Immobile è il nuovo capitano della Nazionale guidata da Luciano Spalletti. La decisione del ct di assegnargli la fascia è argomento di dibattito in questi giorni e, in occasione della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Ucraina, anche Di Lorenzo ha detto la sua. Queste le parole: “Per la fascia è stata più una cosa giornalistica. Immobile è un grande calciatore e una grandissima persona, è il capitano perfetto per noi ed è giusto che la fascia sia andata a lui”.

Poi, soffermandosi sulla gara di domani, il terzino ha affermato: “Lo spirito è quello giusto, naturalmente siamo dispiaciuti per il pareggio dell'altra sera, serviva anche come entusiasmo per questo nuovo corso. La squadra sta bene, siamo pronti per affrontare questa gara domani. Sappiamo che è importante per il proseguo di questo girone. Sappiamo bene il peso della partita, questa era una gara importante al di là del pareggio di Skopje. Ogni gara è difficile, ma siamo pronti e conosciamo l'importanza di questa partita. Dobbiamo cercare di vincere anche per la classifica, sicuramente".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE